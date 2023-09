Quattro nuovi treni sulla linea Asti-Acqui Terme

Da lunedì 16 ottobre due coppie di treni in più e oltre 1.100 posti offerti aggiuntivi circoleranno sulla linea Asti-Acqui Terme, per un totale di 4 corse dal lunedì al venerdì. Lo comunica una nota della Regione Piemonte. I due collegamenti aggiuntivi, realizzati in collaborazione con Trenitalia, si integreranno all'offerta attuale: il primo treno partirà da Acqui Terme alle 7:44, con fermate intermedie ad Alice Bel Colle, Mombaruzzo, Bazzana, Nizza Monferrato, Agliano-Castelnuovo Calcea, Montegrosso, Vigliano d'Asti, Mongardino, mentre quello da Asti partirà alle 9:12. Per i rientri della sera, partenza prevista dal comune astigiano alle 19:12 e da Acqui Terme alle 20:44. "E' importante agire anziché promettere inutilmente, e questa ulteriore azione concreta dimostra il nostro impegno a migliorare costantemente i servizi di trasporto ferroviario. Questi nuovi collegamenti garantiranno una maggior copertura durante gli orari di punta per gli utenti della linea Asti-Acqui", dichiara l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi. "Volevamo dare ai cittadini un forte e concreto - aggiunge l' assessore acquese Marco Protopapa - un passo importante per rispondere alle richieste di attenzione che i nostri cittadini avanzano da tempo. Continueremo a lavorare affinché si possano raggiungere sempre più obiettivi a favore del trasporto pubblico dei nostri territori." Per l'assessore alessandrino Vittoria Poggio "si tratta del frutto di un importante lavoro di squadra della Giunta regionale. Siamo riusciti a risolvere un problema sentito anche dalla popolazione acquese che utilizza la tratta Asti/Acqui. È un collegamento fondamentale che facilita la vita dei pendolari che viaggiano da e per TORINO". Gli orari sono visibili da oggi sui sistemi di Trenitalia: Acqui Terme 7:44-Asti 8:44 Asti 9:12 - Acqui Terme 10:12 -Asti 19:12- Acqui Terme 20:12- Acqui Terme 20:44- Asti 21:44.