Peste suina: 5 nuovi casi, comuni toccati diventano 114

Nell'ultima settimana sono 5 i nuovi casi di peste suina africana accertati tra i cinghiali dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, 3 in Liguria, a Genova, Propata e Rovegno, due in Piemonte, a Fabbrica Curone e Morsasco. Il numero totale dall'inizio dell'emergenza è aggiornata a 929, di cui 433 in Liguria e 496 in Piemonte. Con il primo caso di Rovegno (Genova) salgono a 1134 i Comuni con almeno una positività alla Peste suina africana accertata dal dicembre 2021.