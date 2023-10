ALTA TENSIONE

Corteo contro Meloni, cariche della polizia

Circa trecento manifestanti sono partiti da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano, dove è previsto l'intervento del premier al Festival delle Regioni. Momenti di tensione, un ferito e qualche contuso - FOTO GALLERY

A Torino si sono registrati momenti di tensione durante il corteo di protesta contro Giorgia Meloni, che parteciperà al Festival delle Regioni. Circa trecento manifestanti sono partiti da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano, dove è previsto l’intervento del premier. In via Principe Amedeo, si sono spinti contro il cordone delle forze dell’ordine e ne è nato un parapiglia con qualche carica da parte degli agenti. Poco dopo, in Via Lagrange, c’è stato un lancio di uova all’indirizzo degli agenti. I manifestanti sono circa 300, per la maggior parte giovani e giovanissimi, attivisti del centro sociale Askatasuna, dei collettivi studenteschi contro il caro affitti, di Cambiare Rotta, del movimento No Tav e di Potere al popolo. Poco prima, sempre in piazza Castello, vi sono stati altri momenti di tensione. Fonti tra i manifestanti affermano che fra di loro si contano almeno un ferito e qualche contuso. La manifestazione di protesta è terminata ai cancelli della Mole Antonelliana dopo una breve carica che le forze dell'ordine hanno effettuato contro un gruppo di dimostranti che stava percorrendo di corsa via Montebello. La zona era a numerosi isolati di distanza da piazza Carignano, dove si è svolto l’incontro istituzionale con la presidente Meloni, ministri e presidenti di Regioni e Province Autonome.

La Digos della Questura di Torino ha identificato oltre 60 persone, tra cui diversi militanti del centro sociale Askatasuna, che avrebbero partecipato agli scontri di questa mattina. A quanto si apprende gli autonomi, secondo gli investigatori, avrebbero coordinato i momenti violenti durante la manifestazione studentesca. I reati ipotizzati vanno da resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi e manifestazione non autorizzata. Quattro agenti dei reparti mobili della polizia sono rimasti feriti nei disordini.