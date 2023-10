Cinema: Steve Della Casa nuovo presidente Le Serre

Il direttore del Torino Film Festival, Steve Della Casa, è il nuovo presidente della società Le Serre di Grugliasco, partecipata del Comune che gestisce il parco culturale Le Serre. Nel consiglio di amministrazione della società sono stati nominati anche i consiglieri Michele Desimio e Annamaria Ricchiuti, ed è stato confermato il direttore, Marco Cucchietti. L'obiettivo al quale punta l'amministrazione comunale con le nuove nomine è il rilancio del legame di Grugliasco con il cinema, una storia che ha radici nel primo Novecento, quando la casa di produzione cinematografica Photodrama Producing Company of Italy aveva preso sede proprio all'interno del parco culturale Le Serre. Fondata dal distributore americano George Kleine insieme a due soci italiani, per anni la Photodrama è stata un modello innovativo, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista artistico. Fra i progetti ora in cantiere a Le Serre, la realizzazione di una multisala i cui lavori partiranno nei primi mesi del 2024. Ma anche lo sviluppo dei frutti di due accordi istituzionali: uno del Comune e la Film Commission Torino Piemonte per lo sviluppo di Grugliasco attraverso la produzione cinematografica e televisiva; l'altro tra la società Le Serre e il Museo del Cinema, che punta a riconsegnare al suo storico passato cinematografico il parco culturale Le Serre. "Il progetto Le Serre - afferma Della Casa - mi appassiona perché è una intelligente unione tra interesse per la storia del cinema e attenzione per l'industria cinematografica oggi". "Non potevamo pensare di valorizzare la città in relazione al cinema - spiega il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito - senza coinvolgere uno dei massimi esperti e critici cinematografici presenti sulla scena nazionale e internazionale. Siamo onorati del fatto che Steve Della Casa abbia accettato la nostra proposta per valorizzare insieme la storia del Parco", che ancora oggi conserva al suo interno vecchi stabilimenti cinematografici e teatri di posa.