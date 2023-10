Fatture false, Gdf Asti sequestra beni per 15 milioni

La Guardia di Finanza di Asti, coordinata dalla Procura, sta dando esecuzione a un provvedimento cautelare, emesso dal gip, che ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di 14 milioni e oltre 500mila euro nei confronti dell'amministratore unico di una società per azioni, operante nel settore della lavorazione delle carni, colpito nel contempo dalla misura degli arresti domiciliari, insieme al rappresentante legale di un'altra società; un terzo indagato è soggetto all'obbligo di dimora. Oltre ai reati tributari di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di concorso in illecita somministrazione di manodopera, è stata ravvisata anche quella delle false comunicazioni sociali, con perquisizioni nel territorio delle province di Asti e Cuneo.