Sbloccato nuovo lotto della Asti-Cuneo, soddisfatto Salvini

Sbloccati dopo decenni i lavori relativi al completamento del lotto 6 (Roddi-Diga Enel) dell'Autostrada A 33 Asti-Cuneo. Con la chiusura della conferenza dei Servizi, si apre la fase operativa. Lo comunica una nota del Mit spiegando che il nuovo lotto collega i tratti già realizzati da Anas ed aperti al traffico, attraverso la Tangenziale di Alba e insieme con le opere di adeguamento della tangenziale, renderà funzionale l'intero tronco, costituendo un corridoio tra il casello di Marene della A6 (Torino-Savona) ed il casello di Asti Est della A21 (Torino-Piacenza). La realizzazione dell'opera, prosegue la nota, ha una durata complessiva stimata di due anni e mezzo. Si tratta, tra l'altro, di un intervento che si sviluppa in un'area interessata da due siti dichiarati patrimonio Mondiale dall'Unesco, i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e le Residenze della Casa Reale dei Savoia, con una notevole ricaduta anche in termini turistici ed economici nell'area. "Sono estremamente soddisfatto per il lavoro di squadra, a partire da tecnici e amministratori, per sboccare un'opera attesa da decenni e che rappresenta un importante volano di sviluppo per il territorio", ha commentato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini che assicura "continuerò a impegnarmi per sbloccare opere da Nord a Sud".