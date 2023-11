Gauche caviar

Dicono che… ormai sia diventato un appuntamento fisso per colleghi e sostenitori. Una sorta di rassegna stampa che il deputato astigiano Marcello Coppo, di Fratelli d’Italia, fa su TikTok con punture velenosissime ai colleghi di opposizione. L’ultima è sul controverso caso dell’ex parlamentare di Sinistra italiana Aboubakar Soumahoro: i presunti fondi irregolari alla sua coop, il sistema che avrebbe messo in piedi una parte della sua famiglia. Per farla breve “la sinistra caviale e champagne”, usando proprio le parole di Coppo.