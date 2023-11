Vandali imbrattano vetrine e muri della sede Pd di Asti

La sede del Partito Democratico di Asti, la scorsa notte, è stata attaccata da vandali, che hanno imbrattato con scritte e simboli a vernice rossa vetrine e muri dell'edificio, in corso Casale. Lo rende noto il segretario regionale dem Domenico Rossi: "La segreteria del Partito Democratico e tutta la comunità democratica del Piemonte sono vicini alla federazione di Asti colpita questa notte da un atto vandalico e intimidatorio. Ogni volta che un nostro presidio viene colpito - scrive Rossi, in una nota - siamo tutti coinvolti e la nostra risposta è unanime. Non ci lasciamo intimidire e proseguiamo nel nostro impegno politico a testa alta". "Quando istituzioni, organizzazioni e soggetti politici diventano bersagli è il momento di fare quadrato per proteggere il senso profondo della democrazia: la libertà di partecipazione e di espressione delle proprie idee", conclude Rossi.