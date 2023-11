Ue: commissaria Ivanova da domenica in visita a Torino e Milano

La commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Educazione e i Giovani, Iliana Ivanova, sarà per la prima volta in visita nel Nord Italia il 19 e 20 novembre 2023. Rientra nel suo portafoglio la promozione dello Sport come strumento di inclusione e benessere. Domenica 19 novembre 2023 incontrerà gli organizzatori delle Nitto ATP Finals di Tennis a Torino, i rappresentanti istituzionali della Città di Torino e i tanti giovani e appassionati di tennis, presenti al Fan Village (Pala Alpitour). Lunedì 20 novembre interverrà all’inaugurazione del 161° anno accademico dell’università Politecnico di Milano. La Commissione europea è presente con uno stand al Fan Village (Pala Alpitour) delle Nitto ATP Finals, il gran finale della stagione del tennis maschile, dove si confrontano i migliori atleti delle graduatorie di singolare e di doppio. La Rappresentanza della Commissione europea a Milano propone in questi giorni diverse attività interattive, aperte a tutti gli appassionati di ogni età, raccontando cosa fa l’Unione europea per lo sport e per promuovere i valori europei. La commissaria Ivanova interverrà durante la cerimonia alla presenza della Magnifica Rettrice e dei rappresentanti della comunità accademica del Politecnico di Milano e delle autorità civili locali.