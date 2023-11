IA: Urso, nei prossimi giorni Dpcm per Fondazione a Torino

Nei prossimi giorni realizzeremo un Dpcm per lo statuto della Fondazione sull'Intelligenza artificiale a Torino per renderla operativa gia' nel corso del prossimo anno. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell'evento "Tecnologie di frontiera e made in Italy".