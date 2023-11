Piemonte, Regione anticipa 42 milioni per 5 nuovi ospedali

La Regione Piemonte anticipa 42 milioni di euro per la progettazione di 5 nuovi ospedali. I fondi saranno poi coperti dall'Inail che ne finanzierà anche la costruzione. Quasi 9 milioni serviranno per la progettazione del nuovo ospedale di Savigliano, 15,8 per quello di Torino Nord, 16 per Cambiano, 6,3 per Ivrea e 20 per il nuovo polo sanitario di Alessandria. Lo schema dell'assegnazione delle risorse è stato approvato oggi dalla giunta di Alberto Cirio, con una delibera che autorizza anche le aziende sanitarie ad accedere al fondo rotativo di Cassa depositi e prestiti. "Dopo anni di immobilismo e di investimenti zero - afferma il presidente della Regione, Alberto Cirio - in Piemonte è finalmente ripartita la macchina dell'edilizia sanitaria. Con queste risorse integriamo i finanziamenti necessari per dare copertura a tutte le spese tecniche per i progetti dei nuovi ospedali. I prossimi mesi serviranno per le progettazioni, con l'obiettivo d realizzare tutto nei tempi previsti". "La partita dell'edilizia sanitaria - osserva l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi - è strategica per la modernizzazione non più procrastinabile del parco ospedaliero del Piemonte. Abbiamo in progetto la costruzione di otto nuovi ospedali in tutto il territorio. Le Aziende sanitarie regionali appaltatrici di queste opere devono poter contare sul sostegno della Regione, sia per garantire il finanziamento dei progetti, sia per potersi confrontare sui passaggi tecnici e burocratici riguardanti le gare di appalto e i cantieri. Per questo, abbiamo messo a loro disposizione, tramite Azienda Zero, un gruppo di lavoro di professionisti consultabile in caso di necessità, in aggiunta alla convenzione quadro attiva con il Politecnico di Torino".