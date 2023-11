Stellantis, +10,8% vendite in Europa a ottobre

Il gruppo Stellantis ha immatricolato in ottobre 189.327 auto, il 10,8% in più dello stesso mese del 2022. La quota di mercato è pari al 17,4% contro il 17,9%. Nei primi dieci mesi dell'anno le auto immatricolate dal gruppo sono 1.831.653, il 6% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota in calo dal 18,8% al al 17,1%.