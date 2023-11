Nuovo ospedale di Cuneo, arriva il progetto revisionato

Nella tarda serata di ieri, ultimo giorno utile dopo la proroga, la Inc spa di Torino ha trasmesso all'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, a Cuneo, gli elaborati tecnici di adeguamento della proposta di partenariato pubblico-privato, finalizzata alla progettazione e realizzazione del nuovo ospedale cittadino. I documenti saranno immediatamente messi a disposizione dei gruppi di lavoro e all'advisor - l'università Bocconi - per l'analisi e la valutazione della proposta sotto il profilo clinico-gestionale, tecnico-costruttivo, contrattuale ed economico-finanziario. "L'individuazione dell'advisor e la consegna della proposta da parte di Inc - dichiara Luigi Genesio, assessore regionale alla sanità - sono passi concreti per il nuovo ospedale di Cuneo. Con il commissario abbiamo lavorato sin dal suo arrivo in modo sinergico. L'ospedale di Cuneo rappresenta l'hub della Provincia e come Regione vogliamo valorizzare ulteriormente la sua centralità per il territorio e per i cuneesi".