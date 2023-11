Valle al muro

Mille manifesti, nessun simbolo di partito e un unico messaggio da ribadire: “Io sono ancora qua” tanto per dirla con Vasco Rossi. Da questa mattina per le strade di Torino campeggia il faccione Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale con l’ambizione di guidare il centrosinistra nel 2024 contro Alberto Cirio. “Noi, un altro Piemonte” è il claim scelto per questa pre campagna di affissioni dopo che da un mese ormai il Pd ha congelato le primarie in attesa di un segnale, che continua a non arrivare, dal Movimento 5 stelle. Una intera coalizione a bagnomaria. E così il segnale ha voluto darlo proprio lui, soprattutto a chi attende un suo passo indietro a vantaggio di Chiara Gribaudo, fedelissima di Elly Schlein e favorita del Tortellino magico. “Eh già…”.