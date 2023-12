FASCIOCOMUNISTI ITALICI

Meloni e Gramsci? Parenti (alla lontana)

La nonna del fondatore del Pci sposò in prime nozze il fratello di una bisarcavola della premier, cioè la nonna di una sua bisnonna. Nessun rapporto di sangue. La scoperta del ricercatore Vernetti. Anche i Letta hanno legami con la sorella d'Italia

Se le colpe dei padri non devono ricadere sui figli figuriamoci quelle di arcavoli. Fatto sta che la notizia che la seppur lontana parentela di Giorgia Meloni con Antonio Gramsci è a dir poco sfiziosa. A scoprire il legame tra la presidente del Consiglio e il filosofo fondatore del Partito Comunista d’Italia e dell’Unità è l’analista politico di YouTrend Alessio Vernetti, che è anche un appassionato di genealogia e ha fatto una approfondita ricerca per dimostrarlo. In un thread su X (ex Twitter) Vernetti ha scritto che in base alle sue ricostruzioni la nonna di Gramsci sposò in prime nozze il fratello di una bisarcavola di Meloni, cioè la nonna di una sua bisnonna. Sia Gramsci sia Meloni, poi, sono imparentati alla lontana con l’ex segretario del Pd Enrico Letta (e quindi con lo zio Gianni Letta, vestale del berlusconismo).

Vernetti racconta che la sua ricerca era partita con la scoperta che Nino Meloni, il nonno paterno della presidente del Consiglio, era nato a Ghilarza, lo stesso paese dell’entroterra sardo dove crebbe Gramsci. Così, consultando diverse fonti, tra cui l’Archivio di Stato di Oristano, è arrivato a ricostruire l’albero genealogico delle famiglie, che sembra dimostrare il legame. Lo stesso Vernetti sottolinea che comunque la parentela tra Meloni e Gramsci è acquisita, e non deriva da un legame di sangue.

Allargando l’albero genealogico gli intrecci si infittiscono: dallo zio di Giorgia, Mario Meloni, che fu il fondatore del sindacato unico dei giornalisti Rai-Usigrai, a Gina Lollobrigida, grazie al cognato della Meloni, Francesco Lollobrigida. È stato infatti l’attuale ministro dell’Agricoltura a raccontare a Simone Canettieri sul Foglio come suo bisnonno Nazzareno fosse fratello di Luigi, nonno della attrice scomparsa qualche tempo fa.

La ricostruzione completa si può leggere su Pagella Politica.