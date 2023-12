Rissa a Novara, Polizia ferma 5 giovani poi rilasciati

Cinque giovani, tutti stranieri, coinvolti in una rissa in piena notte a Novara sono stati fermati dalla Polizia di Stato. A intervenire, in viale Leonardo Da Vinci all'angolo con via Visconti, sono stati gli agenti di una Volante della Questura. Uno dei fermati aveva in mano un'asse di legno, un altro un coltello. Le indagini hanno permesso di ricostruire lo scontro tra due gruppi, uno composto da nordafricani l'altro da sudamericani. Tutti i 5 ragazzi fermati non hanno precedenti né penali né di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa e rilasciati dalla Questura. A uno di loro è stato contestato anche il reato di porto di strumenti atti ad offendere e la resistenza a pubblico ufficiale.