Piemonte, 23 milioni per miglioramento energetico aziende sanità

In Piemonte al via in gennaio un bando da 23 milioni e mezzo per l'efficientamento energetico delle strutture sanitarie. Obiettivo della giunta Cirio, che ne ha approvati oggi i criteri, "ridurre il consumo di energia primaria e promuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili". Le risorse, provenienti dal Fesr 2021-2027, andranno per 17 milioni e 100mila euro all'efficientamento energetico, e per 6 milioni e 400mila alla promozione delle rinnovabili. Con questo provvedimento, sul capitolo dell'efficientamento energetico sono stati stanziati complessivamente 140 milioni di euro, di cui 65 destinati agli edifici pubblici. "La Regione - sottolinea il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - ha avviato un piano di edilizia sanitaria senza precedenti, ma ha anche un patrimonio immobiliare ospedaliero che necessita di interventi di manutenzione e ammodernamento anche dal punto di vista energetico, che questi bandi consentono di finanziare migliorando le prestazioni degli edifici ospedalieri, riducendo i costi e tutelando l'ambiente".