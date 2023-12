Torino, tensioni al campus universitario fra antagonisti e Fuan

Momenti di tensione oggi nelle vicinanze del Campus Einaudi, a Torino, dove il Fuan - organizzazione studentesca di destra - aveva in programma un volantinaggio. Un gruppo di circa 150 antagonisti ha cercato di avvicinarsi ed è intervenuta la polizia per impedire il contatto fra i gruppi. Dagli antagonisti sono stati lanciati uova e oggetti vari. La quindicina di attivisti del Fuan è rimasta dietro il cordone delle forze dell'ordine. Fonti tra gli antagonisti affermano che uno dei loro compagni è stato bloccato e preso in consegna dalle forze dell'ordine. Subito dopo è partito un corteo di protesta diretto verso il quartiere Vanchiglia. Un funzionario di polizia è rimasto ferito, colpito da un oggetto lanciato dal folto gruppo dei collettivi studenteschi - un centinaio di persone in tutto - che protestavano contro un'iniziativa di volantinaggio del Fuan. E' stato portato in ospedale per una ferita provocata da un oggetto contundente. Uno dei manifestanti è stato portato in Questura, riferisce la Polizia di Stato.