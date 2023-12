URNE VIRTUALI

Schlein fa affondare il Pd: 19,2%.

M5s perde un punto in 15 giorni

Tracollo delle opposizioni. Per la segretaria dem nuovo record negativo. Conte non ne approfitta e scende al 15,6%. Nella Supernedia Agi/YouTrend le forze di governo in buona salute, solo Forza Italia in calo. Terzo Polo (che fu) quasi al 7%

Il potere logora chi non ce l’ha. Le piazze e gli scioperi a quanto sembra non riescono a invertire un trend che ormai da settimane mostra in grave difficoltà il fronte avverso al governo di Giorgia Meloni. La Supermedia di questa settimana è ancora negativa per l’opposizione. Il Pd fa registrare un nuovo minimo nella gestione di Elly Schlein (19,2%) mentre il M5s perde addirittura quasi un punto in 14 giorni, scendendo sotto il 16%. Gli altri partiti di opposizione restano stabili, con l’eccezione di Azione che perde anch’essa qualcosa (-0,2%). Al primo posto è stabile anche Fratelli d’Italia, mentre il centrodestra nel suo complesso guadagna terreno.

Supermedia liste

FdI 28,7% (=)

Pd 19,2% (-0,1)

M5s 15,6% (-0,9)

Lega 9,3% (+0,2)

Forza Italia 7,5% (-0,3)

Azione 3,8% (-0,2)

Verdi/Sinistra 3,4% (=)

Italia Viva 3,1% (=)

+Europa 2,6% (=)

Italexit 1,8% (-0,2)

Unione Popolare 1,5% (+0,3)

Noi Moderati 1,3% (+0,4)

Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra 46,7% (+0,2)

Centrosinistra 25,2% (-0,2)

M5s 15,6% (-0,9)

Terzo Polo 6,9% (-0,1)

Italexit 1,8% (-0,2)

Altri 3,8% (+1,2)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (23 novembre 2023)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 23 novembre al 6 dicembre, è stata effettuata il giorno 7 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 3 dicembre), Quorum (27 novembre e 4 dicembre), Swg (27 novembre e 4 dicembre) e Tecnè (25 novembre e 2 dicembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.