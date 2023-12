Aggressione in carcere a Cuneo, agenti feriti e arredi distrutti

Un detenuto del carcere di Cuneo si è reso protagonista di una serie di episodi violenti, denunciati dal sindacato Osapp. È successo durante il tragitto verso i telefoni, quando, intorno il recluso ha improvvisamente deviato e si è diretto lungo il corridoio della sezione, alla ricerca di tabacco. Ignorando i richiami del personale di Polizia Penitenziaria, ha aggredito una degli agenti colpendolo con un pugno al volto, senza motivo apparente. In seguito, nel locale adibito alle chiamate, ha distrutto il telefono, scagliandolo a terra e frantumandolo con rabbia. È servita un'attenta mediazione per riportarlo in cella, dove ha danneggiato arredi e aggredito ancora gli agenti, provocandogli varie lesioni. I feriti, tre in tutto, sono stati portati in ospedale: la prognosi è di 15 giorni. Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, torna a denunciare le "situazioni estreme" che il personale di sorveglianza si è trovato ad affrontare in diversi istituti carcerari. "La persistente e grave carenza di organico mette a rischio la sicurezza sia del personale che dei detenuti", prosegue il dirigente sindacale.