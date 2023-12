Consumi: Natale 2023, solo 18% italiani rinuncia ai regali

Secondo “Shopping natalizio 2023: comportamento d'acquisto a confronto in Europa", lo studio condotto da ShopFully e Offerista in diversi Paesi, per i consumatori europei l’aumento dell’inflazione è la preoccupazione più grande in vista dello shopping natalizio. Ma gli italiani non intendono astenersi dal tradizionale shopping natalizio: solo il 18% degli intervistati in Italia rinuncerà ai regali di Natale a causa del ridotto potere di acquisto, un dato in linea con la media europea (20,06%). Tra le categorie di acquisto preferite dagli italiani primeggia la moda: abbigliamento, scarpe, accessori e articoli sportivi sono i regali che il 51% dei consumatori italiani acquisterà per questo Natale, mentre il 44% dichiara di preferire la categoria gastronomica, spaziando dal cibo alle bevande. Non mancheranno sotto l’albero i giocattoli, scelti da quasi il 34% degli intervistati in Italia.