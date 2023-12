Asti, svastiche su sede comitato per diritto casa

E' stato imbrattato con svastiche scritte inneggianti a Hitler e Mussolini l'edificio che ad Asti, in via Monti, ospita la sede del Coordinamento Asti Est, un'associazione per il diritto alla casa. E' stata anche deturpata anche la targa in ricordo di Carlo Sottile, storico attivista della sinistra astigiana morto nel 2022 a 86 anni.