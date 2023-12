Ragazzo accoltellato su una panchina nel centro di Asti

Accoltellamento in centro ad Asti, in piazza Statuto. Un ragazzo seduto su una panchina è stato accoltellato, da una persona non identificata, che è poi fuggito. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, insieme alla polizia locale e al personale sanitario del 118. Il ferito, di cui non si conoscono le generalità, è stato portato in pronto soccorso ad Asti.