Profumo di Calabria

Dicono che… mentre si appresta a lasciare la guida della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo non resterà a digiuno di poltrone. L’ex rettore del Politecnico nell’anno di “freezing”, necessario per poter concorrere al vertice di banca Intesa, non solo manterrà gran parte degli incarichi attualmente ricoperti – dalll’ESMI ESCP Europe/Campus di Torino al Collège des Ingénieurs Italia alla Fondazione Agnelli – ma aggiunge ora la presidenza del Comitato di indirizzo strategico e scientifico di Entopan Smart Networks & Strategies, parte del progetto di Harmonic Innovation Group, iniziativa industriale internazionale che punta a fare della Calabria e dell’intero Mezzogiorno “un hub mediterraneo di innovazione a sostegno della crescita economica del Paese e dell’Europa, in una prospettiva di collegamento stabile con i principali ecosistemi globali dell’innovazione”.