Meloni ha le vertigini (da potere), conferenza stampa il 4 gennaio

Più volte rimandato per indisposizione della premier, l'incontro di fine anno con i giornalisti è stato spostato alla prossima settimana. Diagnosticata una sindrome otolitica che l'ha costretta a stare a letto, al buio, per quasi due giorni. Ma è in via di guarigione

Il potere dà alla testa, facile che ti vengano le vertigini. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è affetta da una sindrome otolitica. È questa la causa dell’indisposizione della premier, che oggi avrebbe dovuto tenere alle 11 la conferenza stampa di fine anno. Il disturbo, come spiegano i suoi collaboratori, è stato diagnosticato ieri dopo la visita a casa di un otorino che ha eseguito il trattamento che implica manovre di riposizionamento degli otoliti. Prima della visita si era ipotizzato per Meloni sia i postumi dell’influenza che una possibile labirintite. Il problema, la cui denominazione esatta è "vertigine posizionale parossistica benigna", ha provocato a Meloni vertigini, nausea, costringendola a stare a letto, al buio, per quasi due giorni.

Dopo le manovre effettuate dall’otorino, già questa mattina la presidente del Consiglio è riuscita ad alzarsi, anche grazie ad un collare che le sostiene il collo limitandone i movimenti, ed appare in via di miglioramento tanto da riuscire anche a parlare al telefono. Pertanto, la conferenza stampa di fine anno si terrà “il 4 gennaio alle 11, d’intesa con l’Ordine dei giornalisti”, annunciano i collaboratori della premier spiegando che Meloni è in fase di ripresa.