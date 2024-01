Giustizia: Costa, Pd va a rimorchio del M5s

Il Partito democratico non ha "identità sulla giustizia, va a rimorchio di M5s. Se la segretaria mette sotto i piedi la presunzione d'innocenza, che per noi è fondamentale, significa che siamo agli antipodi". Lo scrive su X il deputato di Azione, Enrico Costa, commentando la posizione del Partito democratico sull'emendamento da lui presentato in tema di limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. "E lo dice chi, a livello locale e nazionale, con un altro Pd ha collaborato", conclude.