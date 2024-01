Abuso d'ufficio: Costa, da Ue giudizi superficiali

"Non so quale testo abbiano sottoposto al portavoce della Commissione Ue che, in riferimento all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, ha dichiarato che "questi cambiamenti proposti depenalizzerebbero importanti forme di corruzione". Si tratta certamente di un equivoco, visto che nessunissima norma sulla corruzione è depenalizzata, ma la circostanza la dice lunga sul livello di superficialità dei giudizi". Così Enrico Costa, deputato di Azione.