Forza Italia, sabato congresso provinciale Cuneo

Congresso provinciale di Forza Italia cuneese sabato prossimo a Cuneo. All'assise, in programma nel pomeriggio, saranno presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il ministro della Pubblica Amministrazione, nonché commissario regionale Paolo Zangrillo ed il senatore Roberto Rosso, vice coordinatore regionale e vice capogruppo di Forza Italia al Senato. Presidente del congresso, sarà l'onorevole Deborah Bergamini. ''In questi ultimi anni - spiega Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e commissario provinciale di FI Cuneo - attraverso abbiamo ridato corpo ad un partito che oggi conta mille iscritti. Un risultato eccezionale che ci pone tra i primi in Italia ad aver raggiunto un simile risultato di referenti in ogni città e paese: possiamo vantare un 'modello Cuneo' vincente, che ha referenti motivati e preparati su tutto il territorio. Inoltre nel 2023 abbiamo aperto, dopo anni, la sede provinciale a Cuneo e molte sedi nei comuni, ed altre ne apriremo ancora nei prossimi mesi''. Due saranno le liste: la prima composta da 25 persone che faranno parte del direttivo, ai quali si aggiungeranno i componenti di diritto, e un'altra di nove persone che rappresenteranno i delegati che dovranno recarsi a Roma per il congresso nazionale. ''Non è stato facile scegliere i componenti delle due liste - precisa Graglia - perché Forza Italia in provincia di Cuneo è costituito da un gruppo coeso, che si impegna e lavora per il territorio. Per questo, oltre alle presenze di diritto, abbiamo cercato di rappresentare tutta la provincia, attraverso esponenti azzurri che si sono particolarmente distinti in questi anni in cui abbiamo tagliato molti traguardi'', conclude.