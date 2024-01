FRIVOLEZZE

Urge armocromista per Cirio e Lo Russo

Viaggiano in coppia da due anni e sono ormai interscambiabili. Talmente simili che persino qualche giornale li confonde. Più di concordia istituzionale si tratta ormai di vera simbiosi, che travalica anche i confini della politica. La domanda che circola da alcuni giorni è se i due, si parla naturalmente di Stefano Lo Russo e Alberto Cirio, i Fratelli De Rege della politica piemontese, vadano pure dallo stesso sarto. visto che si vestono pure allo stesso modo, con il blu presidenziale a volte dalle nuance elettriche. L’altro giorno, all’inaugurazione del collegamento ferroviario Torino-Ceres, assieme all'assessore Marco Gabusi (che da contratto pare debba vestire come il suo capoufficio) devono aver imposto la mise persino al ministro Matteo Salvini. Troppo facile suggerire a entrambi di chiedere a Elly Schlein il nominativo di un bravo armocromista, basterebbe quando ogni mattina si sentono per pianificare la giornata, tra una chiacchiera e l’altra su questioni decisamente più cruciali, riservare qualche istante per concordare anche il dress code. Si scherza, neh.