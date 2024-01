Fondazione CrAsti in campagna elettorale

Dicono che… stia provocando qualche imbarazzo la campagna elettorale avviata ad Asti da Sergio Ebarnabo. L’ex vicesindaco della Città del Palio è infatti oggi vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio e c’è chi considera un tantino inopportuno il suo proselitismo politico, mentre è ancora in carica nel Consiglio d’indirizzo dell’ente. Finché era il figlio Marco – ex portaborse dell’assessore Maurizio Marrone in Regione – ad alimentare il tam tam sui social i più hanno chiuso un occhio, ma ora che si è messo lui, in prima persona, a diffondere locandine e manifesti digitali col simbolo di Fratelli d’Italia e tanto di hashtag #Votasergio più di un sopracciglio ha iniziato a sollevarsi. E così mentre pure lo statuto della fondazione sottolinea l’incompatibilità (oltreché l’inopportunità) di qualunque intreccio tra i suoi amministratori e la politica, l’immarcescibile Ebarnabo continua con disinvoltura a destreggiarsi tra un campo e l'altro.