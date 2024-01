CALCIO DI RIGORE

"Con Gentiloni più certezze al Pd", Christillin dà il benservito a Schlein

Anche la Signora degli A(g)nelli sfotte la segretaria e il sit-in davanti alla Rai "quando sono tutti a Sanremo e forse c’è solo l’usciere…". Fa il tifo per l'ex premier e commissario europeo visto che oggi i dem "non si capisce bene da che parte stiano andando"

Prima una stoccata, poi una sferzata. Un uno-due micidiale quello che Evelina Christillin assesta a Elly Schlein: “Non mi pare una grande idea fare un sit-in davanti alla Rai il 7 febbraio quando sono tutti a Sanremo, quando forse c’è solo l’usciere…”. Alla Signora degli A(g)nelli, tra i protagonisti dell’avventura olimpica di Torino 2006 e oggi nel board di Milano-Cortina, dirigente sportiva ai massimi livelli (Fifa) e presidente del Museo Egizio, “piacerebbe tanto” Paolo Gentiloni alla guida del Pd.

“Schlein spero riesca a fare il meglio possibile ma in caso così non fosse mi piacerebbe ci fosse Gentiloni, lui darebbe più certezze al Pd, che ora non si capisce bene da che parte stia andando…”, ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Certo, l’ex premier e attuale commissario europeo darebbe un taglio netto alla deriva populista e gruppettara imposta dalla nouvelle vague del Nazareno. Come l’accostamento fatto da Schlein tra Giorgia Meloni e Wanna Marchi. “Io penso che l’opposizione dovrebbe fare l’opposizione e non rincorrere sempre gli altri chiedendo le dimissioni altrui o facendo dei sit-in – ha concluso – servirebbe piuttosto ascoltare delle proposte concrete”.