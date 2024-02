Baby gang a Torino: derubano un giovane, 17enne arrestato

Baby gang in azione la scorsa notte a Torino, dove un giovane di 20 anni è stato aggredito, picchiato e derubato del suo cellulare. Il fatto è accaduto intorno alle due in una zona della movida, vicino a piazza Vittorio Veneto. Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno arrestato per rapina aggravata in concorso un ragazzo di 17 anni e messo in fuga altri tre componenti del gruppo. Il minorenne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza, mentre la vittima ha riportato ferite guaribili in sette giorni.