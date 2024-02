Stellantis: Pichetto, secondo costruttore in Italia? Anche un terzo

Un secondo costruttore di auto in Italia? "È da augurarsi, un secondo e anche un terzo". Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della conferenza organizzativa di Confedilizia a Torino. "Stellantis - sottolinea - è una grande multinazionale, tra i principali azionisti c'è lo Stato francese. Ma a prescindere dall'azionariato, la nostra è una posizione molto liberale, nel senso che dovrà fare delle valutazioni sui propri investimenti, e lo Stato avra lo stesso rapporto con Stellantis che ha con le altre grandi imprese”. Il ministro sottolinea che “noi agevoliamo gli investimenti in Italia, cerchiamo di portare investimenti in Italia e abbiamo la convinzione di poter offrire molto. Abbiamo un know how di conoscenze, un sistema costruito in un secolo di capacità di produzione, credo quindi che l'Italia abbia un posizione competitiva rispetto a molti altri Paesi”.