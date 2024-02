Salone auto Torino: celebrerà storia automobilismo

Svelato il format di Salone Auto Torino 2024, l’evento all’aperto nel centro di Torino e gratuito per il pubblico che si svolgerà dal 13 al 15 settembre. Salone Auto Torino celebrerà la storia dell’automobilismo raccontandola attraverso un’esposizione che vedrà carrozze, prime auto a motore di inizio Novecento, i capolavori del design degli anni Sessanta e Settanta e le auto sostenibili che guideranno alla transizione che ci condurrà al 2035.

In piazza Carlo Felice e in piazza Castello si troveranno le aree test che ospiteranno tutte le tecnologie a basse emissioni sviluppate dalle principali case automobilistiche, messe a disposizione dei visitatori che potranno testarle in viabilità ordinaria da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Accanto alle prove e all’esposizione delle novità commerciali dei brand ci saranno le supercar, i prototipi e le one off dei più grandi designer, le due ruote di tutte le motorizzazioni a disposizione per i test drive, le innovazioni delle aziende dell’indotto.