Polizia Parigi, maliano doveva vedere psichiatri a Torino

L'accoltellatore di questa mattina alla gare de Lyon di Parigi aveva in tasca un biglietto per un appuntamento in un ospedale psichiatrico di Torino, secondo quanto trapela da fonti della polizia citate da Le Parisien. E' la conferma dei gravi disturbi psichiatrici di cui soffre l'uomo, che aveva con sé anche dei farmaci, in particolare antipsicotici e antiepilettici. Gli inquirenti sono sempre convinti che non ci siano elementi per pensare ad un atto terroristico, come ha chiarito il prefetto Laurent Nunez. Ma, apprende sempre il quotidiano parigino, gli inquirenti invitano comunque alla prudenza, poiché contenuti di tipo "salafita" sono emersi dall'esame dell'account TikTok del maliano. L'uomo è Sagou Gouno Kassogue, 32 anni, originario di Mopti, una cittadina portuale sul fiume Niger nel Mali centromeridionale, era nel Torinese fino a pochi mesi fa. Viveva a Montalto Dora (Torino) e aveva un permesso di soggiorno dal 2019. Si era licenziato qualche mese fa dal lavoro, in un Briconcenter a Torino e non risultano precedenti a suo carico.