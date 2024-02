Unicredit: conti record spingono riconferma Orcel-Padoan

Unicredit batte le stime degli analisti e chiude il 2023 con un utile netto di 8,6 miliardi, in aumento del 54% circa rispetto all’anno precedente, e ricavi a 23,8 miliardi (+17,3%). Il gruppo di piazza Gae Aulenti, una delle principali banche europee, apre il lungo elenco delle dichiarazioni finanziarie delle banche che si chiuderà venerdì con Mediobanca: un evento atteso, quello di questa mattina, dopo il via libera ai conti da parte del Consiglio di amministrazione svoltosi nella giornata di domenica. Una scelta di calendario che ha suscitato alcune speculazioni su imminenti operazioni di acquisizioni. Al momento, nonostante le voci si rincorrano da tempo, quindi, il cambiamento di agenda è stata una “mera formalità”, come aveva assicurato alla vigilia della riunione il presidente Pier Carlo Padoan. Probabile che il vertice operativo della banca guidato dall’ad Andrea Orcel attenda il momento giusto per effettuare iniziative significative e comunque fino alle elezioni europee di giugno verosimilmente nulla di muoverà.

