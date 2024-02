Sgarbi: Antitrust, ha esercitato attività professionali violando legge

Il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi "ha esercitato attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo, a favore di soggetti pubblici e privati, in violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d) delle legge 20 luglio 2004, n. 215". Lo comunica l'Antitrust nella delibera pubblicata sul bollettino settimanale, stabilendo anche "con riguardo alle attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali svolte attraverso il sito Internet www.vittoriosgarbi.it, la chiusura del procedimento istruttorio per la sopravvenuta cessazione della situazione di incompatibilità ipotizzata nell’atto di estensione oggettiva".