Stellantis: a Mirafiori marzo in cassa integrazione

Mirafiori si ferma. Dopo aver annunciato l’interruzione delle linee produttive dal 12 febbraio al 3 marzo, Stellantis comunica oggi ai sindacati altre 4 settimane di cassa integrazione fino al 30 marzo per i 2.260 lavoratori (1.251 della linea 500 Bev e 1.009 della linea Maserati). In tutto sono così sette settimane, praticamente due mesi di fermata. turno. E così, mentre i rapporti tra Governo e azienda sono sempre più tesi e si fanno largo le voci – smentite stamattina da John Elkann – di una grande alleanza tra Stellantis e Renault, destinata a far contare ancor più la Francia, il polo torinese si arresta, dando concretamente traduzione all’allarme lanciato nei giorni scorsi da Carlos Tavares: “Senza sussidi all’auto elettrica Mirafiori e Pomigliano sono a rischio tagli”, aveva detto a Bloomberg il ceo, attirandosi strali del premier Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso e aumentando le preoccupazioni di sindacati e istituzioni locali.

