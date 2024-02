Stellantis, Bentivogli: "Investimenti o l'automotive muore"

“La governance di Stellantis è tutta concentrata a Parigi, Exor è andata accentuando il suo disimpegno diventando sempre meno protagonista e Carlo Tavares sta stressando la situazione in tutti gli stabilimenti per ottenere finanziamenti pubblici”. Un quadro a tinte fosche, ma dove non serve accentuarne alcuna, quello che con la nettezza che gli è propria Marco Bentivogli tratteggia di fronte all’annuncio di altri due mesi di cassa integrazione per le maestranze di Mirafiori. L’ex leader delle tute blu della Cisl non usa giri di parole per puntare il dito contro quelli – politici, sindacalisti e opinionisti – che anni fa non esitarono a schierarsi contro Sergio Marchionne e oggi, con i francesi al comando, hanno messo la sordina, “come si faceva ai tempi della vecchia Fiat”.

