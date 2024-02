Fratelli ai Nastri di partenza

Dicono che… i tre candidati di Fratelli d’Italia a Novara abbiano scaldato i motori e anzi siano già partiti con le rispettive campagne elettorali in vista delle regionali. Il primo è Michele Ragno, che ieri sera ha fatto una riunione con i suoi più stretti collaboratori e presto inaugurerà il comitato elettorale. Il 15 febbraio sarà la volta della vicesindaco del capoluogo Marina Chiarelli, all’Hotel Italia, mentre Gianluca Godio continua a imperversare indisturbato nell’alta provincia. Chi la spunterà? A sentire i rumors che arrivano dalla città di San Gaudenzio, la favorita dovrebbe essere Chiarelli, che tra gli altri è sostenuta dal suo collega in giunta Ivan De Grandis (un fedelissimo del senatore Gaetano Nastri) che avrebbe già puntato alla poltrona di numero due del sindaco Alessandro Canelli. Per poi, nel 2027...