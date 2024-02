Stellantis: Mirafiori, Maserati Levante va fuori produzione

I lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori sono in sciopero. La rende noto la Fiom Cgil di Torino, specificando che sono circa 150 le tute blu del primo turno delle linee della 500e e della Maserati che al momento stanno manifestando davanti all’ingresso dello stabilimento. Anche ieri i lavoratori hanno manifestato in corteo dopo le assemblee convocate per valutare le iniziative da intraprendere in seguito alla cassa integrazione chiesta da Stellantis da metà febbraio a fine marzo.

