Incidente in Compagnia

Un incidente sulla strada che porta al rinnovo dei vertici della Compagnia di San Paolo. Una corsa senza esclusione di colpi, quella per il successore di Francesco Profumo, in cui il primo a finire nel tritacarne è Luca Asvisio. Qualche giorno fa, la notizia del suo coinvolgimento in un sinistro di un infausto venerdì 17 giugno 2022 è arrivata nella buca delle lettere delle redazioni dei giornali (anche dello Spiffero). Anonimo il mittente ma palese l’obiettivo, fin dallo scritto di accompagnamento: “Pirata della strada, ma anche stimato commercialista in corsa per Compagnia San Paolo… Basta avere i contatti giusti e tutto viene messo a tacere… Per sempre?”. Poco importava all’autore della “soffiata” che, nel frattempo, le indagini abbiano accertato la dinamica dell’incidente, circoscrivendo comportamenti e responsabilità, al punto che la stessa procura ha invitato a una composizione extragiudiziale della vertenza per via assicurativa.

Il danno, oltre quello subito dal malcapitato scooterista, è fatto: l’ombra del sospetto si allunga sulla reputazione “sociale” di un professionista a cui parti significative della città guardano per rompere la solita “Compagnia di giro”. Come andrà a finire lo si vedrà. Anche perché a dar retta allo svolazzare di corvi attorno a corso Vittorio Emanuele non è affatto scontato che nelle prossime ore “magicamente” escano dai cassetti altre fotocopie… magari di sentenze su vicende che qualche imbarazzo potrebbero provocare in più di un palazzo. Una volta azionato, il ventilatore…