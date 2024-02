Renzi a Biella domani, in città si attendono parli di Pozzolo

L'arrivo di Matteo Renzi a Biella domani, per la presentazione di un libro, sta creando attesa in città per quanto riguarda un argomento di attualità piuttosto sentito in zona, ovvero il caso di Emanuele Pozzolo. Dalla pistola del deputato infatti era partito un colpo al termine di una festa di Capodanno a Rosazza. In particolare il leader di Italia Viva ha già attaccato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, dopo che quest'ultimo aveva dichiarato di non avere assistito all'episodio, perché ormai all'esterno dei locali della festa. L'intervento di Renzi è previsto alle 9, con una conferenza stampa sulla situazione politica nazionale, alla libreria Vittorio Giovannacci. Presenterà il libro "Palla al centro" e il movimento giovanile di FdI potrebbe organizzare una manifestazione di accoglienza.