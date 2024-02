TESTE CORONATE

Vota Savoia, dopo il flop con l'Udc Emanuele Filiberto "tenta" Tajani

Mentre La Russa piange il re e fa una fuitina a Torino per abbracciare "l’amico", nel sottoscala gira voce che Forza Italia, orfana del suo sovrano, stia cercando di convincere il principe ballerino a rientrare in politica. Per il vicepremier sarebbe un ritorno alle origini monarchiche

“È morto il re, viva il re”. Non era annunciato, ma il presidente del Senato Ignazio La Russa ha deciso di passare dalla Venaria Reale per una visita alla camera ardente di Vittorio Emanuele di Savoia. Visita “tra il privato e l’ufficiale”, anche perché la seconda carica dello Stato ne ha approfittato per dire due parole sui Savoia: “Il giudizio non può essere frazionato, deve essere complessivo a partire dai secoli scorsi e non può essere quindi solo ombre o solo luci. Sono luci e ombre ma non dimentico che la casa Savoia è stata artefice dell'unità d'Italia''.

Rimembranze degli anni ’70, quando missini e monarchici unirono le forze? Non è dato sapere, anche perché la motivazione della visita è “prima di tutto la mia amicizia ultra decennale con Filiberto''. Fatto sta che a breve Filiberto potrebbe rispolverare la sua passione per la politica, dopo una prima avventura costellata di insuccessi. Una carriera iniziata col movimento “Valori e futuro” che collezionò briciole alle politiche del 2008 e poi naufragata del tutto con il fallimento della sua candidatura alle Europee del 2009 con l'Udc, nonostante le 22 mila preferenze arrivò primo dei non eletti dietro a Magdi Allam. Ma tra un reality da protagonista e un altro da giudice, la passione è tornata e nel 2020 ha fondato "Realtà italia". Movimento d’opinione o prodromo di un ritorno in campo? Fatto sta che oggi i più interessati a Filiberto sarebbero i forzisti, orfani del loro sovrano.

Tra i simpatizzanti dell’erede al trono vi sarebbe in primis lo stesso leader di Forza Italia Antonio Tajani. Che prima della folgorazione sulla via di Arcore nel 1994, ebbe una parentesi nelle giovanili dell’Unione monarchica italiana quando era uno studente del liceo Torquato Tasso di Roma. L’idea di candidare il principe ballerino alle Europee serpeggia in un partito dove mancano figure di spicco, costretto a far leva solo sulle memorie del Cav. Inoltre, proprio in Piemonte Emanuele Filiberto ha da tempo legami con Claudia Porchietto, ex parlamentare tra gli esponenti più vicini al vicepremier e segretario di FI. Fatto sta che Filiberto, oltre a ringraziare il presidente del Senato, ha esteso la riconoscenza ai “tanti politici ed esponenti del governo che mi hanno mandato i loro messaggi”.