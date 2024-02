Rai: Pd partito che ha avuto più consiglieri di amministrazione

Mercoledì Elly Schlein era davanti alla Rai per chiedere di spegnere “Tele-Meloni” e approvare una riforma che liberi viale Mazzini dal gioco dei partiti. Negli ultimi vent’anni, però, è stato proprio il Pd ad aver avuto più potere all’interno della tv pubblica. “Noi promuoviamo una riforma che renda finalmente indipendente la Rai dall’influenza dei partiti e della politica” ha detto la segretaria dem. E come darle torto, non fosse che il suo partito ha disposto per anni della Rai. Secondo la ricostruzione di Pagella Politica, dal 2005, anno in cui è stato eletto il primo cda con la cosiddetta “legge Gasparri”, il Pd è stato il partito che ha espresso più consiglieri di amministrazione, tra quelli nominati dal Parlamento. Quanti? Undici in totale, due in più di Forza Italia, ferma a 9, mentre ne hanno avuti 4 a testa Lega e Udc.

