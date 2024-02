Elezioni Verbania, accordo tra Lega e FdI su Albertella

La Lega ha ufficializzato il proprio sostegno a Giandomenico Albertella, leader del gruppo civico Verbania Futura, scelto da Fratelli d'Italia come candidato sindaco alle elezioni comunali di giugno nella città piemontese. Il segretario provinciale Vco della Lega, Enrico Montani, ha spiegato che il partito "appoggia convintamente Albertella, come fece già cinque anni fa" quando però perse al ballottaggio contro l'attuale sindaca Silvia Marchionini. "Dobbiamo mandare a casa il suo malgoverno e gli assessori, brave persone ma scarsi" ha aggiunto. "Le porte per chi condivide i nostri princìpi sono spalancate" ha detto Albertella in riferimento soprattutto alla posizione di Forza Italia che ha deciso di correre autonomamente candidando Mirella Cristina. "La stella polare - ha concluso - è il bene di Verbania".