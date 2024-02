Laura c'é

Dicono che… con una punta di nostalgia per le folle oceaniche dei bei tempi grillini, a Laura Castelli continui a non mancare quella sfrontatezza che l’ha portata a diventare da oscura staffista in Regione Piemonte a sottosegretario e viceministro dell’Economia nei governi Conte 1, 2 e Draghi. E così quello che fu uno dei volti più noti dei 5 Stelle, ha presieduto ieri la “prima assemblea regionale” di Sud chiama Nord, creatura politica di Cateno De Luca, sindaco prima a Messina e ora Taormina, leader autonomista siciliano.

Poco più di quattro amici al bar, ma la convinzione è tanta: “Siamo partiti dal Piemonte dove c’è grande entusiasmo. Con la nostra presidente Castelli gireremo l’Italia per incontrare i nostri tesserati che hanno costituito comitati nelle varie regioni. Il progetto è decollato e lo certificano anche i quasi 14mila tesserati in tutto il Paese”, ha dichiarato il leader. L’obiettivo sono le urne di giugno: “Anche i media, che provano a censurarci, stanno iniziando a capire che facciamo sul serio. Alle Europee ci saremo per ribadire dei concetti chiari: meno Europea e più Equità. E domani saremo in Lombardia”, conclude De Luca.