Lo Russo, Enrico Salza ha dato traiettoria a Torino Anni Novanta

"Credo che questa città debba dire un grande grazie a Enrico Salza, che ha avuto il merito e il pregio di riuscire, in un momento molto critico, che era quello dei primi Anni Novanta, a dare una traiettoria di sviluppo e ha promosso una serie di iniziative molto importanti anche di disegno strategico della città". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, esprime il suo apprezzamento per l'imprenditore e banchiere celebrato nei giorni scorsi con la presentazione del suo libro 'Sapremo fare la nostra parte'. "Questo elemento - prosegue il sindaco - è stato un po' identificato come quello che viene chiamato 'Sistema Torino', e io sono molto d'accordo sul fatto che abbiamo l'esigenza di fare sistema, perché abbiamo sfide molto complesse, legate anche alla trasformazione della città e al cambio di paradigma industriale. Credo però che ci siano tutti gli ingredienti per poterci riuscire, a partire da una forte coesione e da un modo di lavorare che riconosce le istituzioni come un punto di sintesi anche quando gli interessi sono contrapposti. E questo - conclude il sindaco - mi sembra il miglior segnale per guardare con ottimismo al futuro".