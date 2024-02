VERSO IL VOTO

Vota Cirio. Pure in Abruzzo

La gaffe di Noi Moderati: i manifesti evidentemente destinati al Piemonte finiscono a mille chilometri di distanza. "Serietà e competenza per la tua regione" dice lo slogan del partito di Lupi. Basta non confonderle queste regioni

Vota Cirio. Pure in Abruzzo. Che Maurizio Lupi straveda per il governatore del Piemonte è cosa risaputa, al punto che ha rotto il sodalizio con l’amico Lorenzo Cesa dopo le sue parole al fiele di questa estate contro il presidente uscente. Certo, di qui a volerlo far votare anche a mille chilometri di distanza dalla sua regione appare troppo e chissà che non abbiano mandato in confusione anche gli elettori quei manifesti che Noi Moderati ha affisso tra L’Aquila e Pescara con l’invito a sostenere il governatore langhetto. Una gaffe evidente per l’ex ministro, a capo della formazione centrista che sostiene il centrodestra. “Serietà e competenza per la tua regione” dice lo slogan sul manifesto. L’importante è mettersi d’accordo su quale regione.