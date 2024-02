Siviero sul Carroccio

Dicono che… Alessandra Siviero stia facendo il giro delle sette chiese pur di strappare il bis nel consiglio di indirizzo della Fondazione Crt. Miracolata dal colpo di mano di Giovanni Quaglia, che per fare un dispetto al governatore Alberto Cirio la volta scorsa l’ha pescata dal fondo della terna, oggi l’ex presidente della Fondazione dell’Architettura abbia iniziato a corteggiare la Lega. Vicina ai 5 Stelle quando Chiara Appendino sedeva al piano nobile di Palazzo civico, poi adottata dal gruppo Pd di Palazzo Lascaris, Siviero è pronta a salire sul Carroccio. Manovre che non sono passate inosservate al 40° piano del grattacielo, dove sono giunti messaggi di disappunto dalle forze di maggioranza, per nulla disponibili a favorire candidature frutto di mere ambizioni personali, e prese di distanza di alcuni autorevoli esponenti del centrosinistra.